Büyükelçiler Konferansı... Bakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz

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Konuşmasında 'Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmek'vurgusunda bulunan Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye yüzyılına adım atıyoruz. Vizyonumuz Türkiye yüzyılında Türkiye’yi sistem kurucu aktörler halinde getirmektir. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, barış, güvenlik ve istikrar üreten, insanlığı kucaklayıcı bir sistemin kurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız



'TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE ARKALARINDAKİ GÜÇLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'



Barışı ve güvenliği tesis etmek için tedbir ve girişimlerimizi yoğunlaştıracağız. Güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleridir. Adı ister PKK olsun, ister FETÖ olsun terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

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Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz'de sükûnetin sağlanması temel önceliğimiz olacaktır. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapabilen tek ülke Türkiye’dir.



'YUNANİSTAN'DAN SAMİMİYET BEKLİYORUZ'

Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz.



Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz açıktır.



Filistin'de çözüm mutlaka iki devletli olmalıdır. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız.



'TÜRKİYE'SİZ AB KÜRESEL BİR AKTÖR OLAMAZ'



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir.



Türkiye'siz AB'nin küresel bir aktör olamayacağını buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz.



Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak’ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz."