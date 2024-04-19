Bakan Fidan'dan saldırı sonrası İran ile ilk temas

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.



BİR KRİTİK GÖRÜŞME DAHA...



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ayrıca AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.



İkili arasındaki görüşmede, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nde ülkemize ilişkin kabul edilen kararların sonuçları değerlendirildiği öğrenildi.