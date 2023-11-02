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Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Almanya#Ukrayna
Bakan Fidandan peş peşe kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 13:58

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi. Bakan Fidan, başkent Berlin’de toplantı kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la bir araya geldi.

Bakan Fidandan peş peşe kritik temaslar

AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği AB Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'nda, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile AB'nin ve aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Bakan Fidandan peş peşe kritik temaslar

Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

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#Hakan Fidan#Almanya#Ukrayna

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