Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi. Bakan Fidan, başkent Berlin’de toplantı kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la bir araya geldi.



AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği AB Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'nda, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile AB'nin ve aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.