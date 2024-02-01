Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.



MEREDOV İLE DE GÖRÜŞTÜ



Hakan Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Görüşmede enerji ve sivil havacılık başta olmak üzere ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.