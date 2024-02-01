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Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Raşid Meredov#İsveç#Tobias Billström
Bakan Fidandan peş peşe kritik görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 15:58

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

MEREDOV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Hakan Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Görüşmede enerji ve sivil havacılık başta olmak üzere ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

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#Raşid Meredov#İsveç#Tobias Billström

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