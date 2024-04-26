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Bakan Fidan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle;



"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Erbil ziyareti TÃ¼rkiye-Irak iliÅŸkileri bakÄ±mÄ±ndan tarihi bir Ã¶neme sahip. Ã‡ok Ã§eÅŸitli alanlarda 26 anlaÅŸma imzalandÄ±. Bundan sonra hemÂ terÃ¶rle mÃ¼cadelede hem deÂ kalkÄ±nma yolu gibi somut projelerle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri ileri taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z.



Gazze iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kesintisiz devam ediyor.Â Her geÃ§en gÃ¼n mÃ¼cadelemize devam ediyoruz. Ã–zellikle devlet aktÃ¶rleri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶nemli bir yer tutuyor. Filistin'in devlet olarak tanÄ±nmasÄ± konusunda TÃ¼rkiye ve ortaklarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir iÅŸbirliÄŸi var. EÄŸer biz Filistin devleti gibi Ã¶nemli adÄ±mlarÄ± atmada baÅŸarÄ±sÄ±z olursak bu Gazze savaÅŸÄ± son olmayacak. KalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor.



Mevcut vahÅŸetin durmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sizin de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibiÂdÃ¼nya baÅŸkentleri yaÄŸa kalkmÄ±ÅŸ durumda. Ä°srail'in Gazze iÅŸgali ve buna karÅŸÄ± olan direniÅŸ dÃ¼nyada ezenlerle ezilenlerin mÃ¼cadelesi haline gelmiÅŸtir."



