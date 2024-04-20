Bakan Fidan uyardı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek

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Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri bugün İstanbul'a geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmeleri sonrası kameralar karşına geçti ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Görüşmede Gazze konusunun ele alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik .Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik .Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için gece gündüz yoğun çalışıyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Libya, Sudan, Somali Etiyopya sorunlarını da konuşma fırsatlarımız oldu. Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, ileri dönük çözüm planlarını masaya yatırdık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.Mısır ve Türkiye arasında sadece ikili ilişkilerde değil coğrafi anlamada da geniş bir işbirliği var. İki kardeş ülkeyiz ve çok büyük işbirliği potansiyelimiz var. Biz buradaki büyük potansiyeli görüyoruz."



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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı olduğunun altını çizdi, sorunun çözülmemesi halinde Orta Doğu'daki krizlerin bitmeyeceğini dile getirdi.Şükri İran-İsrail arasındaki gerilimden büyük endişe duyduklarını belirtti ve itidal çağrısı yaptıklarını yineledi. Bakan Fidan ise şöyle konuştu;"Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail gerilimi, bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak başından beri aynı şeyi söyledik. Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu krizler artarak devam edecektir.Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyorFilistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetikliyor. Burada olan her şey Batı'yı da etkiler. Bu artık ezilenlerle ezenler arasındaki bir savaş olmaya başladı. Batı haksızlığa ses çıkarmalı.

Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz Filistin meselesiyle makyajı dökülen gerçekliği ortaya çıkan aslında uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü, uluslararası hukuksuzluk ve 2. dünya savaşından sonra kurulmuş olan sistemin işe yaramamazlığıdır.

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Bu mesele artık sadece İsraillilerin Filistinlileri katlettiği bir mesele olarak algılanmaktan çıkıp İsrail'in arkasında duran ve katliamı mümkün kılan güçlerle Filistin'i kalplerinde ve kafalarında hisseden ve bu zulme karşı küresel çapta direniş gösterme ihtiyacı hisseden iki tarafın kavgası haline dönüşmeye başlamıştır."