'Filistin'in acısı normalleştiriliyor' Bakan Fidan: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor

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İsrail’in Gazze’ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır’ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Başkent Kahire’de yapılan zirvede, Türkiye’yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor.



Zirvede konuşan Fidan, “Filistin’deki durum hep trajediydi ama katliama dönüştü” dedi. İsrail’in insan hayatına karşı gerçekleştirdiği saldırıların bir bahanesi olamayacağını dile getiren Hakan Fidan, “Tereddütsüz olarak sivillerin öldürülmesini kınıyoruz. Uluslararası toplum verdiği mesajların ve hareketlerinin ne kadar kritik olduğunun farkında olmalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik korkun bir öfke ortaya koymak için açık bir çek olarak görmemelidir” ifadelerini kullandı.



FİLİSTİN'İN ÇEKTİĞİ ACILAR NORMALLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR



İsrail, Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da yapmış olduğu yerleşim politikaları ile birlikte orada yaşayan Filistinlilerin haklarına tecavüz etmektedir. Terörle mücadele çerçevesi veya maskesi altında bunu yapmaktadır. İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışmaktadır. Biz buna asla diyoruz. Ne Filistinliler için ne de bir başkası için. Bu kriz, coğrafi tırmanışlarla birlikte global olarak etkilerini gösterebilir. Ancak biz kalıcı bir barış istiyoruz. Gerçekten tarihi bir dönemeçteyiz. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz.



Hastaneler, siviller ve ibadet merkezlerine yönelik saldırıların durdurması gerektiğini kaydeden Fidan, “İsrail’e verilen sonsuz destek, gerçek dışı planlar Filistinlinler göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Böylesine hataların devam ettirilmesi mevcut uluslararası toplumun böyle temel sorunlara çözüm getiremeyeceği açıktır. Bu sadece evrensel değerlerimizin zayıflatılması ve gerçeklerin çarpıtılması anlamına gelecektir. Şimdiye kadar İsrail, sistemi hatalardan faydalanmıştır” açıklamasını yaptı.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU



Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Hem Batı Şeria hem Gazze’de sivillere karşı suçlar işlemekte yasadışı yerleşimler inşa edilmekte. İsrail, Gazze’de 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tutmakta ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırmaktadır. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Filistinliler için ne de başkası için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla küresel istikrar ve barışı da tehdit edecek. Adil ve sürdürülebilir bir barış için de yol ayrımında bulunuyoruz.



Doğru adımları atmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye olarak saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardımın şartsız olarak Gazze’ye ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. İki devletli çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkent doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için değil hem bölgesel hem uluslararası istikrar için şarttır. Tabii bu şartlar yeterli değil. Anlaşma ötesine geçmemiz ve bu vizyon somut adımlar atmamız gerek.



Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmeli. Tarafların adil bir barış için attığı adımların yeni mekanizma ile garanti edilmesi gerek. Türkiye bu konsept için adım atmaya adil ve güvenli bir gelecek için üzerine düşenleri yapmaya hazırız”.





