Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta konuştu: Trump'ı Türkiye'ye davet ettik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Çok sayıda ikili görüşmelerimiz oldu. Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettim. Heyetimizde bulunan diğer bakanlarımız da kendi alanlarında sayısız görüşmeler gerçekleştirdi. Çevre Enerji Yapay Zeka, İklim Değişikliği gibi konularda Türkiye'nin görüşlerini paylaştık. Filistin meselesi ve Gazze'deki durum bu Genel Kurul hastasının en önemli maddesiydi. Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk.

Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'taki programının ardından sizlerde takip ettiniz, Washington'a ikili bir ziyaret gerçekleştirmesi içinde bulunduğumuz haftayı daha da önemli hale getirdi. Ziyaretleri genel itibariyle dostane, olumlu ve yapıcı geçti.

TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı hem ikili ziyaret hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmede CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Bu bağlamda savunma sanayi alanında atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin dengeli şekilde ilerletilmesi ve ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için somut projeler üzerinde çalışacağız.

FİLİSTİN VE SURİYE VURGUSU



Trump ve Cumhurbaşkanımız küresel konuları da ele aldı. Tabii ki Filistin de konuşuldu. Suriye'deki konular ela alındı. Her iki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünün konusunda hem fikir. İki ülke arasında NATO'da işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu.

SORU-CEVAP

Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi var. Aralarında Cumhurbaşkanımızın da olduğu İslam ülkelerinin Trump'la bir araya gelmesi önemliydi. Cumhurbaşkanımızın diğer liderle yaptığı görüşme trafiğine baktığımız zaman Gazze'de ateşkesin sağlanması, insanı yardımın Gazze'ye girmesi. Müzakereler devam ediyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

7 Ekim'den sonra başlayan soykırım hareketine karşı bir strateji ortaya koyduk. Sadece ateşkes değil iki devletli çözümü ortaya koyduk. Ateşkese odaklanınca diğerini unutuyorsunuz. Ateşkes için sayısız görüşme oldu. Yaptığımız işbölümüyle birçok ülkeyle iki devletli çözüm ve Filistin'in tanınması konusunu ilerlettik. Geldiğimiz noktada birçok ülke Filistin'i tanıdı. Filistin devletinin tanınması için 60 bin masumun katledilmesine, 2 milyon insanın açlıkla sınanmasına hiç gerek yoktu. Ama maalesef olan bu. Artık Filistin devleti daha fazla tanınıyor. İkinci aşamada sadece tanınan değil yaşayan bir devlet olmalı. İki devletli çözümü hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye bu meseleye Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde inanılmaz destek veriyor.