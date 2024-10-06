×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Fidan'dan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Lübnan#Dışişleri Bakanı
Bakan Fidandan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 14:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail'in saldırıları çerçevesinde Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi aldı, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı. İsrail'in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın, küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Lübnan#Dışişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!