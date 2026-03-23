Bakan Fidan’dan kritik temaslar

Bakan Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar ve gerilimin düşürülmesi için atılabilecek girişimler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistanlı yetkililerle de telefon görüşmeleri yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde, savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar değerlendirildi.