Bakan Fidan’dan kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

‘İRAN Savaşı’na son vermek amacıyla Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Geçen hafta içi Körfez ülkerinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.

Bakan Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar ve gerilimin düşürülmesi için atılabilecek girişimler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistanlı yetkililerle de telefon görüşmeleri yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde, savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar değerlendirildi.      

 

#İran Savaşı#Hakan Fidan#ABD

