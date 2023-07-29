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Bakan Fidan'dan kritik görüşme: Çirkin saldırılara kınama!

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#Hakan Fidan#Danimarka#Kuranı Kerim
Bakan Fidandan kritik görüşme: Çirkin saldırılara kınama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 15:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefondan görüşerek Kur’an'ı Kerim'e yönelik devam eden saldırıları kınadığını yineledi.

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Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan’ın Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir” ifadelerine yer verildi.

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#Hakan Fidan#Danimarka#Kuranı Kerim

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