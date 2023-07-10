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Bakan Fidan'dan kritik görüşme!

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Blinken#Abd
Bakan Fidandan kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır" denildi.

24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME

Öte yandan Hakan Fidan ile Blinken dün de telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede; NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

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#Hakan Fidan#Blinken#Abd

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