Bakan Fidan'dan Jakarta’da kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Endonezya’da ikili temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, başkent Jakarta’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Marsudi daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme sonrası Jakarta’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Endonezyalı mevkidaşı Marsudi’nin daveti üzerine Endonezya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, “Bugün FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 7. yıl dönümü. Bu, aslında bizim tarihimizdeki en kötü terörizm olaylarından biri. O gece 251 vatandaşımız en nihai fedakarlığı gerçekleştirerek hayatını kaybetti. 2 binden fazla kişi de yaralandı. Demokrasi, özgürlük ve egemenliğimiz için hayatlarını feda eden vatandaşlarımız anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Fidan, “Endonezya uzun süreli dostluk ve iş birliği kurduğumuz stratejik bir ortağımızdır. Yine Endonezya Şubat ayındaki depremlerden sonra imdadımıza ilk koşan ülkelerden biri olduğu ve sürekli destek sağladığı bu konudaki destek için müteşekkiriz. Bu nedenle ilişkilerimize değer veriyor ve onları mümkün olan her alanda güçlendirmeyi ümit ediyoruz. Endonezya ayrıca Yeniden Asya girişimimiz kapsamında Güneydoğu Asya'yla ilişkili stratejimizin önemli bir uygulama ortağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl G20 Zirvesine katılmak üzere Bali’ye yaptığı ziyaret sırasında ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu. Bu ilişkilerimiz için son derece önemli bir mihenk taşıydı. Bu mekanizma gündemimizde yer alan konuları ele almak ve bunları yeni bir döneme taşımak için son derece önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.



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"GEÇEN YIL TİCARETİMİZ YÜZDE 45 ORANINDA ARTTI"



Fidan, “Bugünkü ikili gündemimizde yine ikili gündemimizi ele aldık. Aynı zamanda ilk stratejik iş birliği konseyinin bir an önce toplanması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Afganistan Orta Doğu, Filistin, Arakan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu gibi farklı konuları ele aldık. Ekonomik ilişkilerle ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Tabii ki liderlerimizin beklediği 10 milyar Amerikan doları hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışacağız. Yine şirketlerimizle ilgili uzun vadeli iş birliğine odaklanacağız. İnşaat alanı yeni bir sektör olabilir ve Nusantara'da önemli projeler gerçekleştirilebilir. Türk müteahhitleri uluslararası alanda çok önemli projeler gerçekleştirdiler. Savunma sanayi yine ikili gündemimizin öne çıkan konularından bir tanesi. Türk savunma sanayi firmaları spesifik alanlarda liderlik ediyor ve bu alanda daha fazla iş birliği gerçekleştirebilir. Finans, teknoloji, ulaşım, enerji, turizm, kültür ve eğitim konularına da ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.

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"UÇUŞLARIN ARTMASIYLA İLGİLİ ÇOK YÜKSEK TALEP VAR"



Türkiye ve Endonezya halkı arasında bağların farklı alanlarda geliştirilmesi için çalışma konusunda da mutabık kaldıklarını belirten Fidan, “Endonezya uçuşlarının artmasıyla ilgili çok yüksek bir talep var. Bu konudaki sivil havacılık alanında iş birliğimizi artırmaya kararlıyız. Yine tabii ki çok çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamda görüşmelerimiz sırasında İslam'a karşı nefret ve Kur'an'a yönelik aşağılık saldırılar da dahil olmak üzere yükselen küresel sorunları da ele aldık. Ülkelerimiz MİKTA platformunda verimli alışveriş görüş alışverişlerinde bulunuyor. Bu nedenle Endonezya'yı MİKTA başkanlığını başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinden dolayı takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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"SİYASİ DİYALOG SÜRECEK"



Fidan, “Bugünkü ziyaretim sırasında ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığımızı değerlendirdiğimiz ve ileriye dönük görüşmelerimizi yaptığımız ASEAN-Türkiye Beşinci Üçlü Toplantısı'nı da gerçekleştirdik. Yine Türkiye bu anlamda ASEAN'la siyasi diyaloğunu sürdürecektir. Endonezya'nın başarılı başkanlığı altında ile kurumsal ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu dönemde Endonezya'nın vermiş olduğu destekten dolayı da müteşekkiriz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde Endonezya ile yüksek düzeyli stratejik ortaklığımıza dayalı iş birliğimizi genişleteceğiz ve derinleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Marsudi’ye cömert misafirperverliği için teşekkür ederim” diye konuştu.

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Bakan Fidan temasları kapsamında Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile de bir araya geldi.





