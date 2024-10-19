Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Savaş' uyarısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasına İranlı mevkidaşının ilk kez dış işleri bakanı sıfatıyla Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Dün gerçekleştirilen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı Fidan, İran'ın yeni kurulan hükümeti ile bölgesel işbirliği içinde olunduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "İran ile yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. yolları yenilememiz gerekiyor. Ulaştırma, gümrük gibi konularda atılımlar var" dedi.

Bölgedeki terör konusuna değinen Fidan, "Ortak ve kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken bir diğer konu ise terör konusudur. PJAK ve PKK konusunda yıllardır mücadele ediyoruz ve bundan sonra da ortak mücadelemizi sürdürmeliyiz" açıklaması yaptı.

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"SAVAŞIN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Savaşın bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı" diyerek uyardı.

İsrail'in İran'ı savaşa çekmek istediğini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Netanyahu, Gazze'nin dışında cephe açmak istiyor. Netanyahu tutumuyla, İran'ı savaşa dahil etmek istiyor. Krizin başından beri yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Bölgesel krizin eşiğindeyiz. Biz Türkiye olarak savaş istemiyoruz ve bu konuda sağ duyulu davranılması gerektiğini savunuyoruz. İsrail, Gazze'deki saldırılarını bitirmelidir. İsrail, İran'ı savaşa çekmeye çalışmaktan vazgeçmelidir."

Bakan Fidan ayrıca, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz" dedi.

Dün Hamas heyetiyle görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmeye ilişkin "Hamas heyeti bizimle bu kardeşlerine (Gazzelilere) nasıl daha fazla insani yardım yapabilir, uluslararası seferberlik nasıl oluşturabilir, onu görüştü" açıklaması yaptı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetini ise "Filistin iç uzlaşısını çok önemli ve stratejik olarak değerlendiriyoruz" sözleriyle vurguladı.

"BARIŞTAN YANAYIZ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" açıklaması yaptı.

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Arakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.