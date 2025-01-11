Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Fransa’ya sert tepki: Küçük ülkeleri dikkate almıyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İstanbul’da yerli ve yabancı medya mensuplarıyla bir araya gelerek 2024 dış politika gelişmeleri ve 2025 yılına dair beklentilerle ilgili görüşlerini paylaştı.

FRANSA’YA ÇATTI

15 dakikalık bir genel çerçeve değerlendirmesi sonrasında soruları yanıtlayan Fidan, terör örgütü PKK/YPG’nin desteklediği Suriye’nin kuzeyindeki gayri meşru yönetimin ABD ve Fransa’ya yönelik Türkiye sınırına asker konuşlandırılması çağrısıyla ilgili soruya yanıt verirken Fransa’ya sert tepki gösterdi. Fidan, “Avrupa’daki bazı küçük ülkelerin Amerika’nın şemsiyesi altında söz söylemeye dönük politikalarının kendilerine hiçbir katkısı yok. ABD’nin gücünü kullanarak, arkasına saklanarak (Suriye’de) kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika’dır. Amerikalılar yokken bölgeye gelebiliyorlarsa görelim” dedi. Bakan Fidan, Fransa’nın öncelikle PKK/YPG’nin kontrol ettiği kamplardaki vatandaşı olan DEAŞ’lıları alıp kendi ülkesindeki mahkemelerde yargılaması gerektiğinin de altını çizdi. Fransız Bakan Jean Noel Barrot, ‘DEAŞ’a karşı savaştıkları için Suriyeli Kürtlere borçlu olduklarını’ söylemişti.

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‘SURİYE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR’

Fidan, Suriye’deki yeni dönemle ilgili “Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli büyük sınamalarla karşı karşıya. Suriye’nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık” ifadesini kullandı.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN YOLUN SONU’

Bakan Fidan “Suriye sahasının terörden arındırılması 2025’in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolun sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir” dedi.

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‘YA BAŞKASI ADIM ATACAK YA BİZ’

SDG’nin Suriye ordusuna entegre olup olmayacağıyla ilgili soruya Bakan, “Biz yabancı terörist savaşçı sıfatı niteliğinde olan Suriye dışından gelmiş aktörlerin, Türkiye’den, Irak’tan, İran’dan ve Avrupa’dan gelmiş PKK’lıların ülkeyi terk etmesini istiyoruz. Kalan Suriyelilerden de gerçekten iflah olmaz PKK’lı kadrolar var, onların da bir an önce terk etmesini istiyoruz. Geri kalanlarının Suriye’nin yeni ortamına entegre olmasını destekliyoruz. Suriye’nin milli güvenliği, birliği, bütünlüğü önemli. Parçalanmış bir Suriye’yi, gerek siyasal açıdan gerek toprak açısından kesinlikle görmek istemiyoruz” dedi. Bakan Fidan, Şam ile SDG’nin anlaşamaması durumunda ne olacağına dair soru üzerine “Defaatle söyledik. Böyle bir tehditle (PKK/YPG’yle) yaşama şansımız yok. (Adımı) Ya başkası atacak ya biz atacağız” diyerek kısa ve net bir yanıt verdi.

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‘GAZZE’DE ATEŞKES ÇABALARI SÜRÜYOR’

Fidan, Filistin meselesinin gündemin ilk sıralarında yer aldığını belirterek şöyle devam etti: “Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin’i tanıdı. Lübnan’da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değil. Gazze’de ateşkes için çabalarımızı sürdürüyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barış Filistin, İsrail arasında iki devletli çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir. Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez.”

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Esad rejiminin talebi üzerine Rusya’nın askeri destek verdiğini söyleyen Hakan Fidan, Rus üslerinin ne olacağının Şam ve Rusya arasında müzakere edileceğini belirterek “2017’den itibaren Cumhurbaşkanımız ile (Rusya lideri) Putin arasındaki ilişkilerin altını çizmek gerekiyor. Günün sonunda Rusya esas itibariyle, çok rasyonel bir karar almıştır. Esad’a desteğin ne Rusya’ya ne de bölgeye yardımı olmadığını görmüşlerdir. Rus üslerinin Suriye’deki geleceği meselesi, Suriye’deki yeni yönetim ile yapacakları müzakere ile sonuca ulaşacaktır. Ruslar, yapılan mutabakatlar gereği devrimcilere müdahale etmediler ve devrimciler ise bu mutabakat ile Rus üslerine saldırmadılar” diye konuştu.

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BAKANA SORULDU: İSRAİL İLE ÇATIŞMA İHTİMALİ VAR MI

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsrail’de son dönemde gündeme gelen Türkiye ile çatışma riski bulunduğuna dair iddialar ve böyle bir ihtimalin olup olmadığının sorulması üzerine “İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları, çatışmacı politikaları sadece bölge ülkelerinin değil uluslararası toplumun, uluslararası adaletin bir sorunu haline gelmiştir. Bu sorun tek başına Türkiye’nin bir sorunu değildir. İsrail’in ortaya koyduğu küresel çaptaki problemi, bölgesel çaptaki problemi, bölge müttefikleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz” yanıtını verdi.

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‘SAYIN TRUMP’IN SÖZLERİNİ NOT ETTİK’

ABD ile ilişkilerde bazı görüş ayrılıklarına rağmen 2024 yılında da ‘nispeten olumlu bir seyir yakaladıklarını’ belirten Bakan Fidan, bölgesel ve küresel güç dengeleri bakımından Türkiye ve ABD’nin birbirine ihtiyaç duyan iki ülke olduğunu vurgulayarak “Yeni Amerikan yönetimiyle bu çerçevede yapıcı ve açık diyalog sürdüreceğiz. Sayın Trump’ın ülkemizin bölgesinde ve küresel düzlemdeki kilit rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik” diye konuştu. Bakan Fidan, Trump ve ekibinden, başta Türkiye-ABD ilişkileri olmak üzere İsrail-Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna barışı, Ortadoğu’daki kalıcı barış ve Balkanlar’daki barış konularının beraber çalışılarak ilerletilmesini beklediklerini söyledi. “Trump ve ekibi bizi önceki dönemden biliyor” diyen Bakan, Amerika sistemini çok büyük bir dış politika değişikliğinin beklediğini söyleyerek “Bu değişiklik içerisinde onlar için nüans, bizler için ana unsur olarak görülen bölgedeki bazı hususlar gözden kaçabilir. Bunun belki çabasını göstermek gerekiyor” diye de ekledi.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER: ‘ÖNEMLİ OLAN LİDER CESARETİDİR’

YUNANİSTAN ile ilişkilerde de olumlu bir seyir yakalandığını belirten Hakan Fidan, Yunan-Türk kamuoyu destek verdikçe olumlu ilerleme kaydedilebileceğini söyledi. ‘Önemli olan lider cesaretidir’ diyen Fidan, iki ülke seçim menziline girmeden önemli adımlar atılabileceğini belirtti. Fidan bir soru üzerine de “Türkiye ile Yunanistan arasındaki özellikle liderler düzeyinde başlatılan olumlu ilişki, bizim yakın ve uzak dönemden miras aldığımız sorunları daha iyi bir şekilde çözmekte gerçekten iyi ortam sağlıyor ve bunu da devam ettirmeye çalışıyoruz” yanıtını verdi. Fidan, 10 yıl sonra Kıbrıs’ta nasıl bir tablo görmek istediğine dair soruya da “Kıbrıs’ta hem Rum kesiminin hem Türk kesiminin, Yunanistan’ın, Türkiye’nin hep beraber sorunlarını çözdüğü, Ege’yi ve Akdeniz’i bir barış, kalkınma ve refah bölgesi haline getirdiği bir dünyayı görmek istiyorum açıkçası. Bunun da olmaması için hiçbir sebep yok.”