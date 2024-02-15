Bakan Fidan'dan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile ilgili açıklama

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Bakan Fidan açıklamasında, "Dün Mısır’a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön plana çıkmakta. Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Lİbya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.