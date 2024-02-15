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Bakan Fidan'dan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile ilgili açıklama

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#Hakan Fidan#Erdoğan#Mısır
Bakan Fidandan Erdoğanın Mısır ziyareti ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 13:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve Gazze'deki son durum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Libya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Fidan açıklamasında, "Dün Mısır’a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön plana çıkmakta. Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Lİbya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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#Hakan Fidan#Erdoğan#Mısır

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