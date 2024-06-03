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Bakan Fidan'dan Çin'de kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı
Bakan Fidandan Çinde kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’e gitti.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Pekin ziyareti sırasında ‘Center for China and Globalization’ adlı düşünce kuruluşunda ‘Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri’ni anlattı” denildi.

Bakan Fidandan Çinde kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’ de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.

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#Çin#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı

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