Bakan Fidan'dan Çin'de kritik temaslar

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Pekin ziyareti sırasında ‘Center for China and Globalization’ adlı düşünce kuruluşunda ‘Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri’ni anlattı” denildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’ de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.