Bakan Fidan’dan Çin ziyareti

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Fidan’ın ziyaret kapsamında mevkidaşı Wang’yi’nin yanı sıra Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Politbüro üyesi Chen Wenqing ile de görüşmesi öngörülüyor. Chen tıpkı Fidan gibi eski bir istihbaratçı ve Çin İstihbarat Teşkilatı MSS’in eski başkanı.

UYGUR TÜRKLERİNE GİDECEK

Bugün Çinli yetkililerle görüşmelerini tamamlaması beklenen Fidan, Çin’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldikten sonra yarın Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Urumçi ve Kaşgar şehirlerine hareket edecek. Fidan’ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gerçekleştirmesi beklenen ziyaret, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Nisan 2012’de bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’den en üst düzeyli ziyareti olacak.

Görüşmelerdeki gündem maddeleri ise oldukça fazla. Fidan’ın muhataplarıyla temaslarında tansiyonun yeniden yükseldiği Ukrayna meselesinden Gazze Şeridi’ndeki son duruma kadar birçok konunun masaya yatırılacağı değerlendirilirken, ele alınacak bir diğer başlığın ise iki ülke arasındaki ticaret olacağı tahmin ediliyor. Türkiye-Çin ikili ticaret hacminin 2023’te 48 milyar doları geçtiği ve Çin’in Türkiye’nin Asya’da birinci, dünyada ise üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu bir dönemde bakan Fidan’ın bu ülkede yapacağı temaslarda ekonomik ilişkiler önemli yer tutuyor.