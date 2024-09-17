Bakan Fidan, Ürdün'e gidecek

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Gazze'de sürekli ateşkesin bir an önce sağlanması amacıyla İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.

Temas Grubu Toplantısı'nda "Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail-Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımların" görüşüleceği belirtildi.

Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşması ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılması da toplantıda ele alınacak.

Bakan Fidan'ın, Amman'daki toplantıda Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılması hususunu vurgulaması ve Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi öngörülüyor.

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İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilmeleri bekleniyor.

Toplantı, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarındaki yerini korumasına katkı sağlayacak.