Bakan Fidan:Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor. Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir

Balkanlar'daki siyasi problemler konusunda bizim tek bir yolumuz var, bu problemleri barış ve diyalog yoluyla çözmek için elimizden geleni yapmak”