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Bakan Fidan:Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor

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#Timço Mucunski#Hakan Fidan#Makedonya
Bakan Fidan:Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Timço Mucunski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan toplantıda uluslararası toplumun Gazze’deki soykırıma seyirci kaldığını belirtti ve "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor. Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir

Balkanlar'daki siyasi problemler konusunda bizim tek bir yolumuz var, bu problemleri barış ve diyalog yoluyla çözmek için elimizden geleni yapmak”

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#Timço Mucunski#Hakan Fidan#Makedonya

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