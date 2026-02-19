Bakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız

×
Güncelleme Tarihi:

Bakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 20:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen olan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."

#Hakan Fidan#Gazze#Erdoğan

