Bakan Fidan: Tam ateşkes sağlanmalı, Gazze'ye yardım girmeli

Haberin Devamı

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İki devletli çözüm temelinde yoğun bir diplomasi içerisindeyiz. Girişim ve görüşmelerimizde şunu gözlemliyoruz, İsrail-Filistin sorununun tek çözümü başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin hayat bulması olduğu kabul görüyor.

Ancak bu yeterli değil. İsrail'in bir savaş suçunu başka bir savaş suçu ile kapatmasına izin vererek gerçek bir barışa ulaşmak mümkün değil. Yeni söylemler ve yöntemlerle kalıcı çözümü hayata geçirmeliyiz.



Tam ateşkes sağlanmalı yardımlar Gazze'ye kesintisiz girmeli.

Türkiye olarak bu konuda garantörlük önerimizi sunduk. Üzerimize düşen sorumluluğu almaktan ve Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaktan geri durmayacağız.

Özel temaslarımızda olsun, uluslararası toplantılarda olsun söylediğimiz şeyi tekrarlıyorum, İsrail'e verilen destek daha fazla Filistinlinin öldürülmesi için verilen bir çektir. Gerçek barış adaletle mümkündür, uluslararası işbirliği ile mümkündür."