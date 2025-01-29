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Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

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#Hakan Fidan#Faysal Bin Ferhan Al Suud#GÖRÜŞME
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

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Bakan Fidan, muhataplarına, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye’nin görüşlerini aktardı. Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da iki bakanın ikili ilişkileri ele aldığı ve çeşitli sektörlerde ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştüğü belirtildi.

ANKARA’DA ÜÇLÜ TOPLANTI

Bakan Fidan, Riyad dönüşü ise Ankara’da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısına katılacak. Bugün ikincisi yapılacak toplantıda dış politika meseleleri ve bölgesel işbirliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak. Üçlü toplantının sonunda Ankara Bildirisinin imzalanması ve bildiriye ekli eylem planıyla ilerleyen dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

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#Hakan Fidan#Faysal Bin Ferhan Al Suud#GÖRÜŞME

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