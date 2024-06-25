Bakan Fidan: Savaşların yayılma riski artıyor

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Çekyalı mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünya çapında savaşların yayılma riskinin arttığının altını çizerek Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukları ciddiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Bu konuda mutlak bir uluslararası duruşa ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Fidan Ukrayna'da düzenlenen Barış Konferansı'na katılan Türkiye'nin küresel bölünmenin sonlanması için görüşünü ortaya koyduğunu belirterek bu konudaki çalışmaların titizlikle devam ettirileceğinin altını çizdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili konuşan Bakan Fidan, "Çekya'nın Ukrayna'nın işgali ile ilgili endişeleri var. Sorun savaş yerine diyalogla çözülebilir" dedi.

Bakan Fidan, "Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski giderek artıyor. Ülkeler toplum ve altyapılarını savaşa karşı hazırlıyor." ifadelerini kullandı.