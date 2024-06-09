Bakan Fidan Rusya'ya gidiyor: BRICS toplantısına katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki günlük bir ziyaret için yarın Rusya’ya gidiyor. Bakan Fidan hem Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek hem de BRICS toplantısına katılacak. Türkiye’nin konuk ülke statüsünde katılacağı BRICS, gelişmekte olan bazı ülkeler arasında önemli işbirliği fırsatları sunuyor.

BRICS’E KATILMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Dışişleri Bakanı Fidan, Brics toplantısına katılacağını Çin ziyareti sırasında duyurmuştu. Bakan Fidan geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye’nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatları arayacağını belirtmiş ve Rusya’da düzenlenecek BRICS toplantısına katılacağını söylemişti. BRICS’in ilk adımları gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin arasında atıldı. Grubun ilk adı bu ülkelerin ilk harflerinden yola çıkarak BRIC oldu. Ardından Güney Afrika’nın da birliğe katılmasıyla grubun adı BRICS oldu. Son olarak Mısır, Etiyopya, İran, Suuida Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu topluluğun parçası haline geldi ve artık topluluk BRICS artı oldu. 2024 yılı başından bu yana BRICS’in dönem başkanlığını Rusya Federasyonu yapıyor.

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GÜNDEMDE NE VAR?

Rusya’da düzenlenecek toplantıya BRICS üyesi ülkelerin yanısıra aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülke katılacak. Gündemde uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konuları olacak. Bakan Fidan’ın toplantı marjında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. BRICS toplantısına daha önce 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıştı.

FİDAN LAVROV İLE DE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüşecek. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre görüşmelerin gündeminde Gazze’deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler olacak. Fidan, Türkiye’nin bölgede devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde destek vermeye hazır olduğu mesajını bu platformda da yineleyecek.

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EKONOMİK İLİŞKİLER DE GÜNDEME GELECEK

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de Fidan-Lavrov görüşmesinde önemli başlıklardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından belirlenen 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalar devam ederken karşılıklı yatırımların artırılması için de temaslarda bulunulacak. İki ülke arasındaki en önemli başlıklardan birisi turizm. Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısında 2023 yılında yüzde 20 artış oldu ve rakam 6 milyon 300 bini geçti.