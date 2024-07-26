Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü

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Bakan Fidan ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak ve Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda temaslarda bulunmak üzere Viyentiyan’ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bu temaslar kapsamında Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı. Ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

Bakan Fidan'ın Laos'ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.