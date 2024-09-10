Bakan Fidan resti çekti: Gazze’ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız

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Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılıyor.

Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) Kahire'de yapılan toplantısının açılış oturumunda konuşan Bakan Fidan Gazze başta olmak üzere olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye Arap dünyasına yaklaşımında samimidir ve gerekli siyasi iradeye sahiptir” diyen Bakan Fidan, “Türk-Arap Ekonomik Forumu 15. oturumunu ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.



ENGELSİZ ERİŞİM SAĞLANANA KADAR İSRAİL'LE TİCARETİ BAŞLATMAYACAĞIZ



Gazze'de aylardır devam eden katliama tepki gösteren Fidan, “Türkiye, İsrail'e ticaret kısıtlamaları getirmiştir. İsrail ateşkesi kabul edip Gazze’ye engelsiz şekilde insani erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız” dedi.



RADİKAL İSRAİLLİLERİN HAREM-İ ŞERİF'E SALDIRMASI PROVOKASYONDUR

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İsrail'in, Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasız olduğunu söyleyen Fidan, "Yüzlerce radikal İsraillinin polis koruması altında Harem-i Şerif'e saldırması küstah bir provokasyondur." diye konuştu.

Fidan, bakanların bu tür provokasyonlara dahil olmasının, İsrail hükümetinin ahlaki çöküşünün derecesini gösterdiğini vurgulayarak, "Herkes şunu bilmeli: İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır. Aynı ruhla, uluslararası topluma İsrail'in eylemlerini durdurması için baskı yapmak üzere ortak eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Fidan, İsrail'in, Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasız olduğunu belirterek, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.



NETANYAHU'YA DESTEK VERENLER DE HESAP VERECEK

Gazze konusuna ilişkin, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından başlatılan Uluslararası Adalet Divanındaki davaya müdahale beyanını sunduğunu hatırlatan Fidan, Gazze'de dökülen kanın, İsrail'in önceki saldırılarının cezasız kalmasının doğrudan sonucu olduğuna dikkati çekti.

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Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Bu sefer farklı olmak zorunda. Sorumlular uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyorlar. Onlar da hesap verecekler."