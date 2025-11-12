Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Oval Ofis görüşmesini aktardı: Suriye’de altın oranı bulmak için büyük gayret var

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan önceki günkü ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD ve Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Filistin’de ateşkes ve Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması konularında kapsamlı temaslarda bulunduklarını belirterek, “Beyaz Saray’ın başta Sayın Trump olmak üzere Suriye meselesinde oldukça yapıcı bir tavır takınmaları, Türkiye olarak bizim çok olumlu bulduğumuz bir husus” dedi.

Bakan Fidan, ABD ziyaretine ilişkin Washington’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, Beyaz Saray’da ABD’li yetkililer ve Suriye Dışişleri Bakanı ile yapılan temaslarda Suriye, Filistin, Ukrayna ve İran konularının ele alındığını belirterek, “Amerika tarafının daveti üzerine Beyaz Saray’da, başta mevkidaşım ve aynı zamanda Milli Güvenlik Danışmanı olan Marco Rubio, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Filistin dosyasından sorumlu Steve Witkoff ile görüşmeler yaptık” diye aktardı.

Beyaz Saray ziyaretinin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile aynı güne denk geldiğini belirten Fidan, “Onlar Sayın Trump ve ekibiyle buluşurlarken, görüşmenin bir yerinde bizi de davet ettiler. Ben de orada yer aldım. Orada özellikle Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump’a selamlarını ve iyi dileklerini ilettik. Daha sonra Suriye ile ilgili olarak Türkiye’nin genel görüşlerini, Amerika ile olan işbirliği fırsatlarını, Suriye’nin kalkınması, birliği, beraberliği, huzurunun ve bölge güvenliğiyle ilgili birçok konuyu konuşma imkânımız oldu. Daha sonra Beyaz Saray’da Marco Rubio, ben, Suriye Dışişleri Bakanı, Witkoff ve Tom Barrack’ın olduğu uzun bir toplantı yaptık. Toplantıya daha sonra Sayın Jay D. Vance de katıldı. Bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Özellikle Suriye’nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer bölgelerdeki sorun alanları nasıl daha iyi yönetilebilir, Sezar Yasası ile ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir, bunların detaylarına bakma imkânımız oldu. Görüşlerimizi ve pozisyonlarımızı ortaya koyduk” dedi.

Bakan Hakan Fidan, “Özellikle Suriye konusunda Büyükelçi Tom Barrack ve Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran konularında da özel temsilci Steve Witkoff ile çok detaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Yani üç aşamalı görüşmeler oldu. Önce Sayın Trump’ın olduğu, sonra Sayın Marco Rubio’nun olduğu ve ardından özel temsilcilerle uzun görüşmeler yaptık. Az önce de görüşmelerimizi bitirdik. Cumhurbaşkanımızla konuştuk, kendisini görüşmelerin neticeleri hakkında bilgilendirdik” diye konuştu.

‘ABD SURİYE’Yİ ANLIYOR’

Diğer taraftan özellikle Suriye’nin güneyinde Süveyda ve kuzeydoğuda terör örgütü PKK/YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bulunduğu yerlerde durumun ne olacağı ile ilgili konuların ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Fidan, “Aslında önümüze şöyle bir şablon çıkıyor. Gerek kuzeyi, gerek kuzeydoğusu, gerek güneyi, buralardaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Ülke giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir. Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli. Ve anladıklarını da görüyorum. Yani ülkenin bir ve bütün olması ama herkesin aynı zamanda can güvenliği, mal güvenliğinin olması ve çeşitli etnik, dini grupların bu noktada herhangi bir baskı altında olmaması fevkalade önemli. Bu altın oranı bulmak için tabii büyük bir gayret var. Aynı zamanda kimseye de tehdit olmamaları gerekiyor. Bu yönde de ciddi konuşmalar oldu. Suriye, Amerika, Türkiye dışişleri bakanları olarak bir araya geldik. Orada da konular, üç ülkenin durduğu perspektif nerede duruyor, nasıl daha iyi işbirliği yapabilirler, onu da ele alma diyaloğumuz oldu.”

SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA DAHİL OLDU

SURİYE Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi sonrasında Suriye’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonun 90’ıncı ülkesi olduğu açıklandı. Suriye Enformasyon Bakanı Hamze El-Mustafa, Şara’nın Trump ile görüşmesinin açık, samimi ve geleceğe dönük bir atmosferde geçtiğini belirterek, görüşmelerin Suriye–ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini kaydetti. El-Mustafa, Suriye’nin DEAŞ’ı yenilgiye uğratmak amacıyla kurulan Uluslararası Koalisyon ile, askeri unsurlar içermeyen siyasi bir işbirliği bildirisi imzaladığını açıkladı. X’ten yaptığı paylaşımda Enformasyon Bakanı, iki tarafın terör örgütü PKK destekli SDG’nin Suriye Arap Ordusu saflarına entegrasyonu konusunu da ele aldığını, bunun kurumların birleştirilmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması yönündeki çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye yapılanması SDG elebaşı Mazlum Abdi de, “Başkan Şara ile Beyaz Saray’da yapılan görüşmenin sonuçlarını ve DSG’nin Suriye devletine entegrasyonunu hızlandırma taahhüdümüzü görüşmek üzere Büyükelçi Tom Barrack ile az önce harika bir telefon görüşmesi yaptım” açıklamasında bulunarak Başkan Trump’a teşekkür ettiğini duyurdu.

