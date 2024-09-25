Bakan Fidan, New York'ta kritik temaslar

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine katılacak.

Gazze Temas Grubu'nun Guterres ile görüşmesinde, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüm hayata geçirilmeden bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı mesajı verilecek.

Bunun yanı sıra, görüşmede, BM'nin uluslararası hukuku korumaya devam etmesi, Filistinlilerin devredilemez haklarını ve iki devletli çözümü savunması, İsrail-Filistin çatışmasında adil ve kalıcı bir barışın bayraktarlığını yapmaya devam etmesinin elzem olduğu vurgulanacak.

Görüşmede, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz'da istişari görüşü bağlamında, BM Genel Kurulu tarafından 18 Eylül'de kabul edilen kararın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu bir kez daha teyit edildiği de hatırlatılacak.

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Gazze Temas Grubu'nun Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik girişimlerini hız kesmeden sürdüreceği vurgulanacak.

İspanya, Norveç, Slovenya ve İrlanda gibi Avrupa ülkelerin ilkeli ve hukuki bir duruş sergileyerek Filistin'i tanıma kararı aldığı hatırlatılarak, Temas Grubu heyetinin hedefinin Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması olduğu belirtilecek.

Filistin Devleti'nin BM üyesi olmasının desteklendiği ve bunun uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun iradesi olduğuna dikkati çekilerek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) başta Gazze olmak üzere Filistinlilerin en önde gelen destekçisi ve ajansın yerinin doldurulamaz olduğu ifade edilecek.

UNRWA'nın, Temas Grubu tarafından her platformda desteklenmeye devam edeceği vurgulanacak.

G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI 2. TOPLANTISI

Bakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısına katılacak.

BM Genel Kurulu marjında ilk defa düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta BM olmak üzere uluslararası finansal mimari ve ticaret sistemine yönelik reform çalışmaları ile güncel küresel meseleler ele alınacak.

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Toplantı, G20 üye ülkelerinin yanı sıra tüm BM ülkelerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

"Küresel yönetişim reformu"nu ön plana çıkaran Brezilya G20 Dönem Başkanlığının, bu bağlamda, toplantıda "Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı"nı kabul etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın BM 79. Genel Kurulu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi gayriresmi toplantısına katılması öngörülüyor.

TDT dönem başkanı Kazakistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, 6 Kasım'da Bişkek'te yapılacak TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, Teşkilat'ın uluslararası görünürlüğünün tahkim edilmesi amacıyla BM ve İİT ile ilişkilerinin kurumsallaştırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Bakan Fidan toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olmasının, stratejik açıdan hayati önem taşıyan Doğu Akdeniz bölgesinde Teşkilat'a güvenilir bir ortak kazandırdığına işaret edecek.

Fidan, TDT 11. Zirvesi'ne giden süreçte, TDT ülkeleri arasında ahdi zeminin güçlendirilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.

Toplantıya, TDT üyesi devletlerin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra TDT Genel Sekreteri'nin katılımı öngörülüyor.