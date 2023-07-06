Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde bugün Brüksel’de yapılacak.

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde NATO karargâhında yapılacak toplantıya katılacak.

Toplantıya Fidan’ın yanı sıra İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen katılıyor. Üç ülkenin istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları da toplantının katılımcıları arasında yer alacak.