Bakan Fidan 4 önemli hususa dikkat çekti! 'Sivil can kaybı ve çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli'

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Türkiye Mısır arasındaki güçlü işbirliği bölgedeki işbirliği için çok kıymetlidir. Ziyaretim kapsamında sayın Cumhurbaşkanı Sisi tarafındankabul edildim. Öncelikle Filistin konusu ile sözlerime başlamak istiyorum. Filistin meselesi konusunda yakın istişare içerisindeyiz. 7 Ekim'den beri yaşanan sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz.



4 HUSUS ÖNEM ARZ EDİYOR



Türkiye ve Mısır olarak 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulmasını, yani iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz.



1-Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.



İsrail'i uluslararası hukuka davet ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Filistinlilerin yerinden edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.



2- Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. Bölgedeki ülkelerle sürekli temastayız



3-İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Ortadoğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Barış olmadan güvenlik tesis edilemez.



4- Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.



Yaralıların tedavisi için bölgede hastane kurulması için çalışıyoruz. Bugün ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da değerlendirdik.



Önümüzdeki dönemde sayın Bakan ile daha çok bir araya geleceğiz.



TÜRKİYE'NİN GAZZE'YE YARDIMI

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Krizin ilk anından itibaren Mısır makamlarıyla koordine içerisinde insani yardımlarımızı nasıl işletiriz diye sürekli bir çalışma içinde olduk. Özellikle başta AFAD, Kızılay, TİKA olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz de seferber oldular. Biliyorsunuz gerek kamu kurumlarımız gerek sivil toplum örgütlerimiz, küresel krizlerde sürekli rol oynamak konusunda sürekli bir tecrübe içerisindeler. Bugün de bu tecrübeyi yansıtmak konusunda herhangi bir tereddüt olmadı. Krizin ilk anından itibaren bölgeye yönelik yardımlarımızı nasıl yaparız diye arayış içerisinde olduk.

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Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk uçağı dün gönderdik. Daha sonra ikinci, üçüncü uçak geldi. Uçaklar gelmeye devam edecek. Burada huzurunuzda Mısır makamlarına teşekkür etmek istiyorum. Özellikle el Ariş'te bunun için kurdukları koordinasyon merkezi büyük hizmet görmekte.



Başka ülkelerle de yardım konusunu görüşüyoruz. Daha sistemli nasıl götürülebilir bu, bunun arayışındayız. Yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek bir konu, buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ayrı bir konu. Bu konuda da Mısır makamları İsrail ile koordinasyon içerisindeler. Sınır kapısının hangi şartta ve ne zaman ve nasıl açılacağına ilişkin çok ciddi müzakerelerin olması gerekiyor. Sınırın öbür tarafında savaş şartları var. Biliyorsunuz Refah Sınır Kapısı çatışmanın hemen akabinde İsrail tarafından bombalanmıştı, bir müddet kapalı kaldı. Biz biliyoruz ki birinci ve ikinci Gazze kuşatmalarında da Mısır gerçekten tarihi bir rol oynadı. Bizim de getirdiğimiz yardımları inşallah uygun bir şekilde içeriye ulaştırmayı başaracağız.



İÇERİDE 300 TÜRK VATANDAŞI VAR, 30'U TAHLİYE EDİLDİ



Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içerisindeyiz.



İçeride 300 civarında çifte vatandaşlığı olan Türk vatandaşımız var. Bunların 30'u tahliye edildi. Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmekte.



Bugünden itibaren Mısırla ve diğer ortaklarımızla hep beraber gerek şu an gerek silahlar sustuktan sonra ne yapılabilir, ne yapılmalı bu konular üzerinde görüş alışverişi yapmaya başladık.