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Bakan Fidan Mısır’ı ziyaret edecek: İşte masadaki konular

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#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri
Bakan Fidan Mısır’ı ziyaret edecek: İşte masadaki konular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 14:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine yarın ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.

YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.

İki ülkenin 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Mısır'la kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere önem verilirken üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde.

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Ziyaretin ana gündem maddeleri olan Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayının lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyaretin içerik açısından zengin olması, ikili ilişkiler konusunda önemli bir mihenk taşı görülüyor.

Ziyarette iki ülke arasında YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.

Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında temmuz başında görevine başlayan Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşme gerçekleştirilecek.

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#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri

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