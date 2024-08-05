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Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Mısır#Sisi
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 11:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığı öğrenildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay’ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Mısır’da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek

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#Hakan Fidan#Mısır#Sisi

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