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Bakan Fidan, Macar ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanı#KKTC
Bakan Fidan, Macar ve KKTCli mevkidaşlarıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 11:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Macar ve KKTCli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, zirve öncesi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanı#KKTC

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