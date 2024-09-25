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Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib ile görüştü

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#Hakan Fidan#Lübnan#Dışişleri Bakanı
Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 18:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü.

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib ile görüştü.

Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili Bakan Fidan'a bilgi vererek, bu sabah Türkiye tarafından gönderilen ilaç yardımı için teşekkür etti.

Bakan Fidan ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirten Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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#Hakan Fidan#Lübnan#Dışişleri Bakanı

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