Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda iş birliği imkanları görüşüldü.

Gazze'deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti. Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.