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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Fidan#Johannesburg#G-20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 14:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda iş birliği imkanları görüşüldü.

Gazze'deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti. Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan diplomasi trafiği

Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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#Bakan Fidan#Johannesburg#G-20

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