Bakan Fidan Jakarta'dan duyurdu: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Endonezya’da temaslarına devam ediyor. Bugün Türkiye-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nda konuşan Bakan Fidan daha sonra Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.



JAKARTA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE 15 TEMMUZ MESAJI

Marsudi ile düzenlediği basın toplantısı sonrası Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliğini ziyaret eden Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Fidan, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sağlık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz, FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler, vatan yolunda son nefeslerini verdiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 2 bini aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor, uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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FETÖ İLE MÜCADELE DEVLETİMİZİN EN ÖNELİKLİ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR

Bakan Fidan, "Kıymetli vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütüyle mücadele, devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT Başkanlığı'nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri, Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat, MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil" şeklinde konuştu.

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"FETÖ'YE DÜNYAYI DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladıklarını belirten Fidan, "Bugün buradan, JAKARTA'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu, Endonezya'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak" dedi.



Fidan, "Bugün görüştüğüm muhataplarıma iş birliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim. Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ'yle sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ ister DHKP-C olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.





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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Bakan Fidan Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise ifadeleri kullandı;

"Yüce Milletimiz, 15 TEMMUZ’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır.

Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun"