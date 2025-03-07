Bakan Fidan Financial Times’a konuştu: ‘İsrail Arap ve Müslüman herkese saldırmak istiyor’

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İsrail’in Suriye’nin güneyinde devam eden saldırılarının “açık bir provokasyon” olduğuna dikkat çeken Fidan, “İsrail her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor. Bu son derece tehlikeli. Tüm sınır devletlerini zayıf tutma stratejisi savunulamaz” diye konuştu.

DEAŞ’A KARŞI SAVAŞIRIZ

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ilişkin ise “Bu insanlar Türkiye’nin yeminli düşmanıdır. Faaliyetlerinin devam etmesine izin veremeyiz” diyen Fidan, sorunun çözülmesi konusunda yeni Şam rejimine “şans vermek istediklerini” belirtti. Dışişleri Bakanı, “Türk kuvvetleri ayrıca ihtiyaç halinde Suriye’nin kuzeydoğusunda on binlerce DEAŞ savaşçısı ve yakınına ev sahipliği yapan ve SDG tarafından yönetilen kampları ve hapishaneleri devralabilir. Suriye’nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek, ABD çekilmeye karar verse bile DEAŞ’a karşı savaşabiliriz” diye konuştu.

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CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI

Fidan, ABD Başkanı Trump’ın Avrupa ülkelerini Amerikan güvenlik şemsiyesinden çıkarmaya işaret eden açıklamalarını “kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı” olarak niteleyerek “Cin şişeden çıktı ve onu geri koymanın bir yolu yok” diye konuştu. “Türkiye’nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini” belirten Fidan, “Başkan Trump şu anda Avrupa’dan askeri olarak çekilmemeye karar verse bile, gelecekte benzer görüşlere sahip birinin Amerika’nın Avrupa güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.