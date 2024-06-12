Bakan Fidan: Filistin ana gündemimiz olmaya devam ediyor

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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yla bir görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Fidan, Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrindeki BRICS+ Toplantısı marjında gerçekleştirdiği temasları anlatırken Filistin konusunun ana gündemlerinde olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Filistin konusunun derinlemesine ele alındığına vurgu yaptı.

Rusya’da gerçekleştirdiği görüşmelerde Ukrayna’da süren savaşla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Fidan Ahıska Türklerinin temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını, sorunlarını dinlediklerini ve görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

Rusya’da faaliyet gösteren iş adamlarıyla da görüştüklerini ekleyen Fidan “Sorunları ve çözüm yollarını Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan adına da dinleme imkanı buldum” diyerek Putin’le görüşmesinde bunları iletme şansı bulduğunun altını çizdi.

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Rusya, Etiyopya, Belarus ve Kazakistan dışişleri bakanlarıyla da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Fidan görüşmeleri “kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran, bizim değerlendirmemize göre önemli” diyerek tanımladı.

Yarın Üsküp’te temaslarda bulunacağını açıklayan Bakan Fidan bir sonraki gün de İspanya’daki G7 toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edeceğini belirtti.

Bakan Fidan daha sonra İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi’nde “adil barış” taleplerini dile getireceklerini söyledi.