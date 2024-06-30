Bakan Fidan Dubrovnik’te konuştu... Bosna’nın toprak bütünlüğüne vurgu

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Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile bir araya gelen Bakan Fidan, basın toplantısında Türkiye’nin Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

“Dubrovnik’te verimli bir görüşme yaptık. Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile ilişkilerimizi, bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, aynı etkinlikte Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile de görüştü.