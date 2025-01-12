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Bakan Fidan da gidiyor: Riyad’da Suriye için kritik toplantı

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#Suriye#Hakan Fidan#Riyad
Bakan Fidan da gidiyor: Riyad’da Suriye için kritik toplantı
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Suriye’de yeni dönem ve uluslararası aktörlerin bu süreçte oynayacağı rol tüm dünyanın gündeminde en önemli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.

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Bu bağlamda bugün Riyad’da çok sayıda ülkenin Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edileceği kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, toplantının odak noktasının Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar olduğunu söyledi. Fidan’ın muhataplarına şu konularda mesaj vermesi bekleniyor:

- Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin gözetilmesi.

- Bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbir alınacak.

- Suriye’nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden adımların atılması.

- Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi.

BAKANLAR TOPLANIYOR

Toplantıya Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya Dışişleri Bakanı düzeyinde katılıyor. Toplantıda ABD, İtalya, Arap Ligi, Avrupa Birliği’nden temsilcilerin yanında Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi de yer alacak. 

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#Suriye#Hakan Fidan#Riyad

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