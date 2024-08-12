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Bakan Fidan Blinken'la görüştü: Kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı

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#Hakan Fidan#Antony Blinken#Dışişleri
Bakan Fidan Blinkenla görüştü: Kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 17:15

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son durum değerlendirilirken Bakan Fidan kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmenin Blinken tarafından talep edildiğini belirtirken iki bakanın görüşmede ele aldığı konuları da sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Bakanlı Sözcüsü Keçeli’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (12 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

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Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.”

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#Hakan Fidan#Antony Blinken#Dışişleri

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