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Bakan Fidan, Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fidan#Kalın#Özbekistan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 17:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın ile bugünkü temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Özbek mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

İlk kez üçlü formatta gerçekleştirilen görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ortaya koyduğu irade çerçevesinde, ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alındı. Bölgesel meselelerin yanı sıra, terör ve aşırıcılık, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi sorunlarla ortak mücadele yolları istişare edildi. Görüşmelerin neticesinde, iki ülke arasındaki somut iş birliğinin kurumsallaşması ve sistematik olarak sürdürülmesini sağlayacak.

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#Fidan#Kalın#Özbekistan

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