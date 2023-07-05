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Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Bakü#Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:31

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Fidan, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan daha sonra diğer bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

ALİYEV, FİDAN'I KABUL ETTİ

Bakü'deki oturumun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu'nun Bakanlar Toplantısı için Bakü'ye giden, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. 

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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#Hakan Fidan#Bakü#Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı

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