Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Fidan, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan daha sonra diğer bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.





ALİYEV, FİDAN'I KABUL ETTİ



Bakü'deki oturumun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu'nun Bakanlar Toplantısı için Bakü'ye giden, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.