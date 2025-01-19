Bakan Fidan Azerbaycan’da: Gazze ateşkesinin takipçisi olacağız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “(Gazze’de) Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız” dedi.

YANVAR ŞEHİTLERİNİ ANDI

Sözlerine 1990’da Sovyetler Ordusu’nun girdiği Bakü’de gerçekleştirdiği 20 Ocak Yanvar katliamının şehitlerini anarak başlayan Fidan, “En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Bizim Azerbaycan ile olan iş birliğimizin özü budur. Ortaklığımız, zamandan ve şartlardan bağımsızdır. Bu anlayışla Karabağ’daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan’ın yanında durduk. Azerbaycan da en zor günlerimizde hep Türkiye’nin yanındaydı. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edecek. Bundan sonra da iki kardeş olarak aynı yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.

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ENERJİ, ULAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ

Fidan, “Türkiye ve Azerbaycan, Avrupa’nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Orta Koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Kars-Nahçıvan Demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istediğimizi biliyorsunuz. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz-Boru Hattı projesi ise iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Türkiye-Azerbaycan elektrik enterkoneksiyonunu da en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bakan Fidan, ‘Umuyoruz Gazze’de bu ateşkes devam eder’ diyerek “İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. Bundan sonra hızla yaralarımızı sarıp, iki devletli çözümü hayata geçirip bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm aşaması zor, uzun bir adım. Bazılarının kesinlikle istemediği bir adım. Ama bu olmadan hem İsrail’in, hem Filistin’in, hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin de malûmu. Bugünden sonra artık daha insani ve kalkınmaya yönelik yardımlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.