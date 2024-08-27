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Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı#Ceyhun Bayramov
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 15:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyarette, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ele alınacak. Ayrıca İsrail-Filistin başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı#Ceyhun Bayramov

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