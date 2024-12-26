Bakan Fidan Abu Dabi’de: BAE lideri El Nahyan ile Suriye’yi görüştü

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Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşar Esad sonrası Suriye’yi görüşmek üzere Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile bir araya geldi.

BÖLGE ÜLKELERİ BERABER ÇALIŞMALI

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın, Abu Dabi ziyareti kapsamında ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştüğü bildirildi. BAE Dışişleri’nden yapılan açıklamada ise El Nahyan ve Fidan’ın “Suriye’deki son gelişmeleri ve ülkeler arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmenin yollarını” görüştüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasında “İki ülke Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sağlam duruşunun ve Suriye’de istikrar ve güvenliği sağlayacak barışa giden yola desteklerinin altını çiziyor” denildi. Fidan, El Cezire’ye verdiği mülakatta Ankara’nın Suriye’de kalkınma ve siyasi istikrar meselelerinin çözülmesi hususunda, Irak, Ürdün, Mısır, S. Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkelerle birlikte çalışılmak istediğini söylemişti.