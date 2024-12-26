×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Fidan Abu Dabi’de: BAE lideri El Nahyan ile Suriye’yi görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Hakan Fidan#Muhammed Bin Zayid El Nahyan
Bakan Fidan Abu Dabi’de: BAE lideri El Nahyan ile Suriye’yi görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 07:00

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından bölgede başlayan yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Haberin Devamı

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşar Esad sonrası Suriye’yi görüşmek üzere Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile bir araya geldi.

BÖLGE ÜLKELERİ BERABER ÇALIŞMALI

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın, Abu Dabi ziyareti kapsamında ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştüğü bildirildi. BAE Dışişleri’nden yapılan açıklamada ise El Nahyan ve Fidan’ın “Suriye’deki son gelişmeleri ve ülkeler arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmenin yollarını” görüştüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasında “İki ülke Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sağlam duruşunun ve Suriye’de istikrar ve güvenliği sağlayacak barışa giden yola desteklerinin altını çiziyor” denildi. Fidan, El Cezire’ye verdiği mülakatta Ankara’nın Suriye’de kalkınma ve siyasi istikrar meselelerinin çözülmesi hususunda, Irak, Ürdün, Mısır, S. Arabistan, Katar ve BAE  gibi ülkelerle birlikte çalışılmak istediğini söylemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Hakan Fidan#Muhammed Bin Zayid El Nahyan

BAKMADAN GEÇME!