Bakan Fidan ABD’ye gidiyor... Bir yıllık aranın ardından Bakan düzeyinde ilk toplantı

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Ankara ile Washington arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından yapılan ortak açıklamayla 2021 yılında kurulan Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları düzeyinde son toplantısını 2023 yılı Ocak ayında yapmıştı.

O günden bu yana toplantılar bakan yardımcıları düzeyinde devam etti. Türkiye ile ABD arasında bir süre önce pozitif odaklı gündem ile ilişkileri iyileştirme konusunda varılan mutabakatın ardından Stratejik Mekanizma bu defa Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanacak.

Antalya Diplomasi Forumu’nda ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın daveti üzerine bu ülkeye gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin gündemine ilişkin bazı ipuçları da vermişti. Fidan “Blinken’ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD’ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Hedeflenen iki ülke arasında sadece güvenlik konuları değil, enerji ekonomi politik ve bölgesel konulara ilişkin konuların da tartışıldığı platform oluşturmaktı. Çok çeşitli konularda ABD ile aramızda olan ilişkilerin muhasebesini yapacağız” demişti.

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TERÖRLE MÜCADELE

Fidan’ın muhasebesini yapılacağını belirttiği başlıklar arasında terörle mücadele öne çıkıyor. Hürriyet’in ABD’li kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD tarafı için öncelikli başlıklar arasında DAEŞ ile ortak mücadele yer alıyor. Son 6 ayda iki ülkenin de katıldığı toplantıların yapıcı geçtiğini belirten ABD’li kaynaklar, “Diplomatik olarak iyileşme elde edildiği” görüşünde.

Türkiye için en önemli başlık ise ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye verdiği destek. Konuyla ilgili soruya da yanıt veren ABD’li yetkililer, “Suriye’de DAEŞ ile mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 6 aydır çok verimli görüşmelerimiz oldu. DAEŞ ile mücadelede hem Suriye hem Afganistan’da konu alan toplantılar oldu ve ABD de temsil edildi. Diplomatik olarak bu konuda iyileşme elde edildiğini düşünüyoruz. Suriye konusu önemli bir başlık olarak kalmaya devam edecek. Bu konuda mücadelemiz güçlü ve daha da güçlenecek. Politika değişikliği yok, DAEŞ koalisyonunda değişiklik yok. Bu zor bir konu, yapıcı olmaya çalışıyoruz. Her iki ülkenin de pozisyonunu anlıyoruz. Bizim de Türkiye ile paylaştığımız ihtiyaçlarımız var. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu riskleri anlıyoruz ve risklerin bertaraf edilmesi için çalışıyoruz.” dedi.

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BAŞTA ENERJİ OLMAK ÜZERE EKONOMİDE İŞBİRLİĞİ

Toplantıda başta yenilenebilir enerji olmak üzere karşılıklı yatırımlar ve çeşitli alanda ekonomik işbirlikleri de önemli başlıklar arasında yer alacak. ABD’li kaynaklar sadece iki ülke arasındaki yatırıımların değil, aralarında Afrika ülkelerinin de yer aldığı üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarının da Stratejik Mekanizma Toplantısında ele alınacağını belirtti. ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları konusu da iki ülke arasında son dönemde ekonomide sorunlu başlıklar arasında yer alıyor. Hükümet yetkililerinin yanı sıra Türk özel sektörü ve finansal kurumlarla bu konuda görüşerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten ABD’li yetkililer Stratejik Mekanizma toplantısında yaptırımların da gündemde olacağını söyledi.