Bakan Dönmez duyurdu: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor

Türkiye’nin 23 Ağustos’a kadar geçerli Navtex yayınlamasından sonra hafta başından itibaren Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kablo indirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynlerin koruma ve güvenlik sağladığı, gerektiğinde F-16’ların da havadan koruduğu Oruç Reis’in çalışmalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

SİSMİK KABLO İNDİ

Paylaşımında geminin faaliyetlerine ilişkin video görüntüsüne de yer veren Bakan Dönmez, “Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun” dedi. Savunma Bakanlığı da önceki akşam geç saatlerde, “Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misâkımız Mavi Vatanımızdır” paylaşımında bulunmuştu.

NAVTEX UZATILABİLİR

Bu arada Yunanistan basınında yer alan, “Yunan gemilerinin çıkardığı ses nedeniyle Oruç Reis’in yeterli bilgi toplayamadığı” iddialarının doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Oruç Reis sahip olduğu üstün teknoloji yeteneğiyle son derece sağlıklı verilere ulaşıyor” bilgisini verdi. Aynı kaynaklar gerek görüldüğünde 23 Ağustos’a kadar olan Navtex’in uzatılabileceğini de vurguladı. Meis adasının karşısındaki Kaş’ta, Türk Deniz Kuvvetleri fırkateyninin hareketliliği ise devam etti. Fırkateyn, Kaş ve civarında Meis adasından net olarak görülecek şekilde konuşlanmayı sürdürdü. Öte yandan İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgedeki sorunların çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek, Türkiye’nin, bölgedeki hak ve çıkarlarını savunacağını vurguladı. Bakan Akar, “Uluslararası hukuka uygun olarak barışçı yollarla siyasi çözüme ulaşmak istiyoruz” dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNE TEPKİLER ARTIYOR

Oruç Reis, bölgede kuş uçurtmayan Türk savaş gemilerinin refakatinde çalışmalarını dün de sürdürürken, Yunan hükümeti “Kablolarını denize indirdi ama savaş gemilerinin çıkardığı gürültü yüzünden araştırma yapamıyor. Araştırma yaparsa tepki göstereceğiz” şeklinde iddialarla kamuoyu tepkisini yatıştırmaya çalışıyor.

‘HALK KOYUN DEĞİL’

Hükümetin bu iddialarına tepki gösteren ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, “Başbakan Kiriakos Miçotakis’ten, Oruç Reis’in çalışmalarının engellendiğine ya da gürültüden bir şey yapamadığına ilişkin dayanaksız bilgiler sızdırmaya son vermesini istedim” dedi. Yunan medyasında da, “Halk koyun değil. Ne olduğunu anlıyor. Bize masal okumasınlar” yorumları dikkat çekti. Atina’da, ikinci Oruç Reis krizinin daha da tırmanmaması için umutlar Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine bağlandı.

MİÇOTAKİS: KAZA OLABİLİR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin durumu askerileştirdiğini iddia ederek, bir kaza halinde bunun sorumlusunun Türkiye olacağını ileri sürdü. “Türkiye durumu askerileştirdi. Donanmasını çıkardı. Biz de silahlı kuvvetlerimizi teyakkuz durumuna geçirip donanmamızı gönderdik” diyen Miçotakis, “Bu kadar sınırlı bir bölgede bu kadar çok askeri güç birikince kaza tehlikesinin bulunduğunu herkes bilmelidir. Böyle bir durumda bunun sorumlusu, bu ortamı yaratan olacaktır” ifadelerini kullandı. Yunan Başbakanı bu sivri çıkışına rağmen, “Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızla görüşmeye hazırız. Diyalogdan korkmuyoruz” sözleriyle diyalog kapılarını açık tutmaya çalıştı. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)