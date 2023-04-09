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Bakan Dönmez açıkladı, Bloomberg dünyaya duyurdu: Karadeniz gazı mayıs ayında evlerde kullanılacak!

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#Türkiye#Karadeniz Gazı#Dünya
Bakan Dönmez açıkladı, Bloomberg dünyaya duyurdu: Karadeniz gazı mayıs ayında evlerde kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 09:59

Türkiye Karadeniz gazı için geri sayıma geçti. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamayı sayfasına taşıyan ABD merkezli Bloomberg, bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk Hafta Sonu programında Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak '35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz' dedi.

Karadeniz gazının mayıs ayında evlerde kullanılacağını da açıklayan Dönmez 'Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur' dedi.

Dönmez'in açıklamaları Bloomberg'in dikkatinden kaçmadı.

Bakan Dönmez açıkladı, Bloomberg dünyaya duyurdu: Karadeniz gazı mayıs ayında evlerde kullanılacak

 

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ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

DEĞERİ 500 MİLYAR DOLAR

'Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir' denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar dolar olduğunu aktardığı belirtildi.

Haberinde Dönmez'in açıklamalarına geniş yer veren Bloomberg, 'Dönmez Cumartesi günü özel yayın kuruluşu CNN Türk'e verdiği demeçte, Türk devlet enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın, kontrolleri tamamlandıktan sonra gazı gelecek ay hanelere dağıtacağını söyledi' dedi.

Bakan Dönmez açıkladı, Bloomberg dünyaya duyurdu: Karadeniz gazı mayıs ayında evlerde kullanılacak

'Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmek istediği 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde elektrik faturalarında olası indirimlere de işaret etti' diyen Bloomberg, Dönmez'in 20 Nisan'a işaret ettiğini ve bu tarihte Erdoğan'ın bir müje açıklayacağını belirttiğini aktardı.

Rusya'nın Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşıladığına vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin geçen yılki 350 milyar dolarlık ithalat faturasının yüzde 30'unun ise enerjiye ait olduğunu belirtildi.

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#Türkiye#Karadeniz Gazı#Dünya

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